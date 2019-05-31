شيتة: “غيابي عن الكان قضاء الله وقدره”

أكد متوسط ميدان إتحاد العاصمة أسامة شيتة أن غيابه عن الكان قضاء وقدر بالرغم من رغبته في التواجد مع الخضر، مضيفا أنته في إتصال دائم ما الناخب الوطني جمال بلماضي.

وتحدث شيتة عن غيابه عن القائمة المعنية بخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بسبب الإصابة في تصريح للنهار قائلا:

” صحيح أنني متأثر بغيابي عن منافسة كأس أمم إفريقيا المقبلة، لأنني كنت أرغب في التألق والإحتراف خارج الوطن، لكن هذ قضاء الله وقدره”.

“أنا في إتصال دائم مع الناخب الوطني جمال بلماضي، أين طالبني بإعادة التأهيل..الحمد لله الجميع وقفوا بجانبي في هذه المرحلة الصعبة”.