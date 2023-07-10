شيتة مرشح لمزاملة عمورة

كشفت مصادر إعلامية أوروبية، أمس الأحد، عن إهتمام ناد سويسري، بالتعاقد مع متوسط الميدان الدولي الجزائري ونادي إتحاد العاصمة، أسامة شيتة.

وحسب ماكشفه الصحفي والمحلل الرياضي الفرنسي باتريك جيلارد، فإن نادي لوغانو السويسري المتأهل لدوري المؤتمرات الموسم المقبل مهتم بالتعاقد مع اللاعب شيتة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي حال إتمام الصفقة، سيزامل متوسط الميدان أسامة شيتة، لاعب المنتخب الوطني ووفاق سطيف السابق محمد أمين عمورة.