شيتة وبلايلي في أول إختبار رسمي مع الخضر أمام الطوغو

منح الناخب الوطني الجزائري، أول فرصة للثائي الجزائري أسامة شيتة، ويوسف بلايلي، بوضعهم في التشكيلة الأساسية للخضر، التي سيتواجه اليوم الأحد، منتخب الطوغو.

وفي أول استدعاء له للمنتخب الوطني، سيدخل متوسط ميدان اتحاد العاصمة، أسامة شيتة، أساسيا أمام الطوغو، أين سيسعى لإقناع بلماضي، بمستواه، وترسيم مكانته.

كما سيتحمل شيتة، في هذه المباراة، مسؤولية، تقديم صورة مشرفة للناخب الوطني جمال بلماضي، عن اللاعب المحلي.

ومن جهة أخرى، سيشارك مهاجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي، هو الآخر في أول مباراة رسمية له رفقة الخضر، خلال مواجهة الطوغو.

وسيعمل بلايلي، على مساعدة الخضر في تجاوز عقبة الطوغو، لتأكيد عودته لمستواه الحقيقي، وأحقيته في البقاء ضمن قائمة جمال بلماضي.

يذكر أن يوسف بلايلي، شارك في مباراة واحدة فقط، رفقة المنتخب الوطني، وهي الودية التي جمعتهم بمنتخب قطر.