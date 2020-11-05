شيتة وعليلات يُجددان عقديهما مع إتحاد العاصمة

أعلن نادي إتحاد العاصمة عن تجديد عقدي كل من “أسامة شيتة” و”أدم عليلات” مع الفريق.

ونشر إتحاد العاصمة عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “جدد المدافع المحوري ادم عليلات عقده مع الفريق إلى غاية 2024”.

وجاء أيضا: “جدد وسط ميدان الاتحاد أسامة شيتة عقده لثلاث مواسم مع الفريق إلى غاية 2023”.

ويواصل عنتر يحيى المدير الرياضي للفريق تجديد عقود اللاعبين الشباب والذين يعتبرون أحد ركائز الفريق.

"عليلات يجدد عقده مع الاتحاد" جدد المدافع المحوري ادم عليلات عقده مع الفريق إلى غاية 2024 . "Alilet prolonge son contrat avec l'USMA" Le jeune Défenseur central Adem Alilet prolonge son contrat jusqu'en 2024. #Allezlesrouges🔴⚫💪 pic.twitter.com/ADrjnijqoV — USM Alger (@USMAofficiel) November 4, 2020