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شيتة وعليلات يُجددان عقديهما مع إتحاد العاصمة

الرياضة
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شيتة وعليلات يُجددان عقديهما مع إتحاد العاصمة
بقلم أمير بهلول

أعلن نادي إتحاد العاصمة عن تجديد عقدي كل من “أسامة شيتة” و”أدم عليلات” مع الفريق.

ونشر إتحاد العاصمة عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “جدد المدافع المحوري ادم عليلات عقده مع الفريق إلى غاية 2024”.

وجاء أيضا: “جدد وسط ميدان الاتحاد أسامة شيتة عقده لثلاث مواسم مع الفريق إلى غاية 2023”.

ويواصل عنتر يحيى المدير الرياضي للفريق تجديد عقود اللاعبين الشباب والذين يعتبرون أحد ركائز الفريق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=915532

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