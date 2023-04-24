شيتة يطمئن بشأن إصابته في لقاء الجيش الملكي

طمئن لاعب إتحاد العاصمة، أسامة شيتة، أنصار فريقه بخصوص الإصابة التي تعرض لها، أمس الأحد، خلال مواجهة الجيش الملكي.

برسم ذهاب الدور الربع النهائي لمنافسة الكنفدرالية الإفريقية، والتي جرت أطوارها بملعب 5 جويلية الأولمبي، إنتهت بفوز الإتحاد بثنائية نظيفة.

ونقل الحساب الرسمي للياسما عبر تويتر، اليوم الإثنين، تصريحات اللاعب شيتة، والتي قال فيها:”وضعي الصحي لايدعو للقلق”.

وأضاف المتحدث:”لم أرد المغامرة، وسأستأنف التدريبات مع زملائي بعد غد الأربعاء، الجيش الملكي خصم صعب وسنقدم كل شيئ لإسعاد جمهورنا بالتأهل”.

وختم اللاعب أسامة شيتة:”أشكر زملائي اللاعبين، والجمهور الذي حضر بقوة لمساندتنا في اللقاء،وأتمنى حسم التأهل في لقاء العودة”.