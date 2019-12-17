شيتة يعود تدريجيا ويريح “بلماضي”

عاد الدولي الجزائري “أسامة شيتة” لاعب “اتحاد العاصمة” للميادين مجددا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الركبة الموسم الماضي.

وشارك “شيتة” مع الفريق الرديف لـ “سوسطارة” للمرة الثانية على التوالي أمس الثلاثاء وقاد فريقه للفوز أمام رديف “شباب بلوزداد” بثلاثية مقابل هدف.

أداء شيتة كان جيدا للغاية، وهو ما يؤكد أنه يعمل جاهدا للعودة سريعا لتشكيلة “دزيري” خاصة أنه يعتبر أحد ركائز الفريق.

وبعد سلسلة الإصابات التي تلقاها مختلف لاعبو الخضر، يكون بلماضي قد تلقى أخبارا سعيدة بعودة “شيتة” للميادين.