شيتور: أطروحات الدكتوراه باللغة الإنجليزية فقط

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور أن أطروحات الدكتوراه ستكون فقط باللغة الإنجليزية وهذا قصد تطوير البحث العلمي وإعطاء الطابع العالمي للأطروحات .

وأضاف وزير التعليم العالي شيتور اليوم عند اجابته على اسئلة نواب البرلمان أن الوزارة سمحت منذ أربع اشهر من أن يكون ملخص الدكتوراه باللغة الإنجليزية وهذا بسبب تقدم العديد من الطلبة في أطروحاتهم لكن من اليوم فصاعدا فإن طلبة الدكتوراه مجبرون على تقديم أطرحاتهم باللغة الانجليزية .

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور أن أطروحات الدكتوراه ستكون فقط باللغة الانجليزية وهذا قصد تطوير البحث العلمي واعطاء الطابع العالمي للاطروحات .

وأضاف وزير التعليم العالي شيتور اليوم عند إجابته على اسئلة نواب البرلمان أن الوزارة سمحت منذ أربع اشهر من أن يكون ملخص الدكتوراه باللغة الإنجليزية وهذا بسبب تقدم العديد من الطلبة في أطروحاتهم لكن من اليوم فصاعدا فإن طلبة الدكتوراه مجبرون على تقديم أطرحاتهم باللغة الانجليزية .