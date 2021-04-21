شيتور: إطلاق التصنيع المحلي لـ 3 آلاف سخان بالطاقة الشمسية

كشف وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور ، عن إطلاق التصنيع المحلي لـ 3000 سخان شمسي.

وأوضح الوزير على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن الـ 3000 سخان بالطاقة الشمسية سيتم تصنيعها كمرحلة أولى.

ويأتي ذلك في إطار تجسيد الإتفاقية الموقعة الأسبوع الماضي بين وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة.

واضاف، أن إستعمال السخانات الشمسية جاء لتقليص الإستهلاك الوطني للطاقة بنسبة 10 بالمائة، أي ما يمثل إقتصاد 2.5 مليار دولار.

وأكد في ذات السياق، أنه “لأول مرة” تتبنى وزارة السكن على المدى المتوسط دفتر شروط للإنجاز يتضمن البعد الطاقوي الضروري للحصول على شهادة المطابقة.