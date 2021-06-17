شيتور.. إطلاق مناقصة لإنجاز محطات للطاقة الشمسية بقوة ألف ميغاوات

أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، عن إطلاق خلال الأيام القادمة مناقصة لانجاز محطات للطاقة الشمسية بقوة ألف ميغاوات. وكشف شمس الدين شيتور، عن التخلي نهائيا عن المشروع السابق والقاضي بإنجاز عدد من المحطات الشمسية بقوة 4 ألاف ميغاوات.

وأوضح الوزير، أن الدراسات التقنية الخاصة بانجاز مشروع محطات الطاقة الشمسية، استكملت وتم تحديد الولايات التسع لاحتضانه المتربع على مسافة 10 ألاف هكتار. وبخصوص مسألة التمويل، أوضح شيتور أن المفاوضات ما تزال متواصلة مع وزارة المالية حول صيغ وطرق التمويل. ولم يستبعد الوزير، اللجوء إلى خيار جلب استثمارات، على أن تقوم الدولة بتوفير الكهرباء بأسعار محددة مسبقا ولمدة طويلة المدى.

ومن جهة أخرى ، كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، للإذاعة الوطنية، بأن الوزارة تطمح لاقتصاد استهلاك الطاقة. وهذا من خلال إطلاق مناقصة لاقتناء 3 ألاف مسخن للماء بواسطة الطاقة الشمسية بهدف خفض معدل استخدام الأفران العاملة بالغاز. مؤكدا أن “التحدي الأبرز اليوم يتمثل في كسب رهان اقتصاد الطاقة”. حيث أوضح بأن المرافق العمومية والخاصة والشقق السكنية البالغ عددها 9 ملاين تستهلك مايعادل 18 مليون طن من البترول.

وتوقع الوزير، أن تصبح الجزائر في 2050، قادرة على إنتاج 50 بالمائة من حاجياتها من الطاقة عبر الطاقات المتجددة. مذكرا أن رئيس الجمهورية وافق على مشروع الطاقة الهيدروجينية المستدامة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وأن ألمانيا قبلت مرافقة المشروع.