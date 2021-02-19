شيتور: إنشاء شركة جديدة موجهة للطاقات المتجددة

كشف وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور ووزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عن إطلاق عملية إنشاء شركة جديدة موجهة للطاقات المتجددة.

وكشف الوزيران، أن الشركة ستكون ذات أسهم قائمة على هيكل قانوني لشركة موجودة مع تكييفها مع المهام الموكلة للهيئة الجديدة لتنمية الطاقات المتجددة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الشركة الجديدة في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير توليد الكهرباء من الموارد المتجددة.

كما يهدف إلى بلوغ قدرة بـ 15 ألف ميغاواط في أفاق 2035 أي بمعدل 1.000 ميغاواط منجزة سنويا.

وتتمثل هذه المهام في الحصول على الأراضي الموجهة لمشاريع الطاقات المتجددة وتحضيرها.

كما ستتكفل الشركة الجديدة بإعداد دفتر الشروط وإطلاق المناقصات لصالح المستثمرين إضافة إلى معالجة عروض المتعهدين إلى غاية المنح النهائي.

بالإضافة إلى ترقية الاندماج الوطني من خلال إقرار إجراءات تحفيزية في دفاتر الشروط و ترقية الشراكة “عمومي/خاص” في مجال الطاقات المتجددة.

وكشف شيتور، أنه بعد إتمام إجراءات إنشائها ستطلق الشركة الجديدة أول مناقصة قبل نهاية السداسي الأول من 2021.

وأضاف شيتور، أن إنشاء شركة تطوير الطاقات المتجددة ينبع من حاجة لهيئة مهمة لتطوير وتسهيل المشاريع نظرا للصعوبات المعترضة في تحقيق برنامج 22 ألف ميغاواط الذي أطلق سنة 2011″.

وقال شيتور، أن هذه الشركة ستسجل إلتزام الجزائر حيال الثورة الكهربائية الخضراء، وستكون الأخت الصغرى لسونلغاز.

من جانبه، أوضح عطار أن إنشاء هذه الشركة الجديدة يصادف الذكرى الـ50 لإعلان تأميم المحروقات الذي يجسد الاستقلالية الكهربائية للبلد.

وأكد عطار، أنها ستكون الأداة الرئيسية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الضرورية لتجسيد أهداف القطاع.

وكشف في ذات السياق، أن الشركة الجديدة ستكون بين أيدي شركة وطنية لكنها ستكون متفتحة على المتعاملين الخواص.