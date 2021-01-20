شيتور: إنشاء مؤسسة لإنتاج وتوزيع الطاقات المتجددة قريبا

كشف شمس الدين شيتور، وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أنه سيتم إنشاء مؤسسة لإنتاج وتوزيع الطاقات المتجددة.

وأضاف شيتور، أن المؤسسة ستكون “شبيهة بمؤسسة سونلغاز“، وسيتم إنشاؤها نهاية الثلاثي الأول من 2021.

وأضاف شيتور، خلال نزوله ضيفا بمنتدى الشعب، أن إنشاء هذه المؤسسة سيكون بالتعاون مع وزارة الطاقة.

وأوضح شيتور، بأن مؤسسة الطاقات المتجددة ستتولى بنفسها إطلاق المناقصات على مستوى عشرة عشر ولايات.

وستكون المؤسسة على مستوى ولايات الهضاب العليا والمناطق الصحراوية أين تتوفر الطاقة الشمسية كبيرة.

وقال بأن إنجاز محطة للطاقة الشمسية قد يكلف مبلغا قدره 800 مليون دولار لكنه سيمكن من إقتصاد كمية 200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن الجزائر تسعى من أجل تحقيق هذا المبتغى وخلق شراكات “رابح-رابح” مع الدول التي لها اصدى كبير في هذا المجال.

وأكد شيتور، بأن إقتصاد الطاقة تخص الجميع، داعيا إلى الإسراع في خلق نموذج طاقوي يسمح بالانتقال سريعا إلى الطاقات المتجددة.