شيتور: البرنامج الوطني لسنة 2021 يتطلب تركيب 200 ألف وحدة من معدات غاز “البترول المسال”

قال شمس الدين شيتور وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، إن تصنيع معدات الغاز وصلت إلى 60 بالمائة إدماج.

وأشار الوزير، إلى تصنيع معدات غاز البترول “المسال-وقود” المخصص للمركبات بنسبة ادماج تصل إلى 60 بالمائة نهاية السداسي الأول.

وجاء هذا الإدماج بفضل التعاون بين قطاعي الصناعة والبحث العلمي.

وقال شيتور، إن هناك فرقا مختلطة أكدت إمكانية تصنيع نماذج معدات غاز البترول المسال-وقود بنسبة ادماج تصل الى 60 بالمائة.

وكشف الوزير، أن هناك عملا أوليا قد أنجز من طرف مركز تطوير التكنولوجيات الحديثة، بفضل “الهندسة العكسية”.

وأوضح أن ذلك يكمن في إعادة التصميم، و هو التحكم في آلة مصنعة في الخارج بغية انجازها محليا.

و قال شيتور، أن البرنامج الوطني لسنة 2021 يتطلب تركيب 200 ألف وحدة من معدات غاز البترول المسال.

وأعلن الوزير عن إمكانية إدماج أقطاب كهربائية تعتبر حجر سبق في صناعة القطارات الكهربائية بإشراك مهندسين جزائريين.