شيتور: الجزائر تستهلك 60 مليون طن من البترول الخام سنويا .. وسنسجل عجزا آفاق 2030

قال وزير الإنتقال الطاقوي شمس الدين شيتور، أن الجزائر تستهلك 60 مليون طن من البترول الخام.

وأضاف الوزير شيتور خلال ندوة صحفية، أن الجزائر تستهلك 800 مليون متر مكعب اسبوعيا من الغاز.

وأوضح الوزير، أن الجزائر تستهلك 40 مليار متر مكعب من الكهرباء خلال السنة و1 مليار متر مكعب تقدر قيمته 300 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أنه في افاق 2030 سيكون هناك عجزا في الطاقات وحان الأوان لتغيير السلوكات القديمة.

وأوضح ذات المسؤول، أن الإعتماد على الإنتقال الطاقوي هو من السياسة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية.

وقال الوزير أنه في آفاق 2025 البنزين و لمازوت يقل استهلاكهم عالميا بسبب تحول المركبات الى الطاقة الكهربائية.

وأوضح أنه في السنوات المقبلة، إستهلاك الطاقة سيتضاعف، مشددا على ضرورة استغلال النموذج الطاقوي.

وكشف الوزير، أن الجزائر تستورد 2 مليار من الوقود سنويا، كما أن الرئيس ألّح على أنه في سنة 2021 لا نستورد شيئا.

وعن أسعار المواد الطاقوية، قال شيتور، أنه سيأتي وقت وترتفع الأسعار لكنها لن تمس المواطن البسيط.

وكشف في ذات السياق، إلى أن 80 بالمائة من الإمتيازات يستفيد منها أصحاب الإمكانيات لذا سيتم النظر في الأسعار.

وشدد الوزير، على ضرورة إستهلاك الموارد الطبيعية واستغلال الطاقات الشمسية وهو ما ألح عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.