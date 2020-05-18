شيتور: الدخول الجامعي منتصف نوفمبر للسنوات الأولى وأكتوبر للسنوات الأخرى

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور اليوم الأحد أنه من المتوقع، ان تنطلق السنة الجامعية منتصف نوفمبر للسنوات الأولى وشهر أكتوبر للسنوات الأخرى.

وقال الوزير، بخصوص راتب الباحث في الجامعة أنه “لا يعقل أن يتقاضى لاعب كرة قدم في شهر ما يتقاضاه الباحث في الجامعة طول حياته.

وأكد شيتور على ضرورة تغيير بورصة الطلبة، خاصة وان هناك فريق مهم وقال أنه ملف يعمل على دراسة هذه الخطوة، مضيفا ان تكلفة الإطعام بقيت على حالها “انا كنت ادفع 1.20 دينار للإطعام و الطالب اليوم يدفع نفس الشيء وهذا لا معنى لذلك .

وأضاف الوزير إلى أنه من الضروري تقسيم المسؤوليات في الجامعة، ولا يجب أن تبقى مهام الوزارة تقتصر على أمور الإطعام والنقل فقط بل هناك أمور اكثر أهمية.