شيتور.. السيارة الكهربائية هي الخيار للخروج من التبعية للمحروقات

اعتبر وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، السيارة الكهربائية إحدى الخيارات التي تخرج الجزائر من تبعيتها للمحروقات.

وأوضح شيتور خلال اجتماع تنسيقي مع وزير البريد ابراهيم بومزار، أن الجزائر تشتري سنويا بقيمة ملياري طن من المحروقات.

وتابع المسؤول “بـ2030 يصبح الطن من غاز أكسيد الكربون المنبعث حسب خبراء المناخ الأممي،أكثر تكلفة،وعليه سيصبح هناك سيارات حرارية أقل”.

وأكد شيتور إن “السيارة الكهربائية هي ورشة نحن بصدد اقناع الحكومة بها”.

لكن –يضيف المسؤول- “هناك تردد من المجتمع الذي لا زال غير مستعد لاستعمال هذه التكنولوجيا الجديدة”.

وشدد الوزير على ضرورة تحسيس المواطن باقتناء هذا النوع من السيارات.

وأشار شيتور في سياق متصل إلى أن تعبئة خزان السيارة الكهربائية يكلف 5 مرات أقل من السيارة التي تعمل بالوقود.