شيتور: العائلات الميسورة ستدفع ثمن الإستهلاك المفرط للطاقة بالأسعار الحقيقية

أكد وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور ، أن الجمعيات تلعب دورا هاما في تحسيس المواطنين حول ضرورة الانتقال الطاقوي في الجزائر.

وجاء هذا خلال لقائه مع ممثلي مختلف الجمعيات تحت شعار “المجتمع المدني: طرف فعال في النموذج الطاقوي”.

وأضاف الوزير، أن هناك إمكانيات كبيرة في إطار التعاون بين الجمعيات والوزارة، وسيتم مرافقتهم في حدود الوسائل المتاحة.

كما دعا الجمعيات إلى ضرورة لعب دور الوسيط مع المواطنين لشرح استراتيجية البلد لافاق 2030 في مجال الانتقال الطاقوي.

وأضاف أن الجمعيات ستكون على علم بخصوص كل أعمال الوزارة من خلال دعوتهم إلى انتقاد كل ما يمكن تحسينه.

وفي إطار إقتصاد الطاقات، شدّد الوزير على أهمية حماية العائلات المحتاجة من خلال ضمان ربطها بالطاقة من دون تبذير، وجعل العائلات الميسورة تدفع ثمن الاستهلاك المفرط للطاقة بالأسعار الحقيقية.