شيتور: المازوت يشكل خطرا ويجب تعميم استعمال سيرغاز وديازال

قال وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، اليوم الاثنين، انه “يجب على المواطن أن يعلم أن المازوت يشكل خطرا أكثر من السيرغاز”.

وأشار شيتور، في تصريح له، أن “الحكومة تعمل على إيجاد حلول وآليات جديدة لترشيد استهلاك المازوت في البلاد”.

كما اوضح الوزير في السياق ذاته أن “الخطة المسطرة للخروج من استعمال الكثيف للبنزين هو التوجه نحو تعميم استعمال “سيرغاز” و ” الديازال”.

ولمح الوزير إلى احتمالية “التوجه لتعميم استعمال السيارات الالكترونية”، مؤكدا ان “80 بالمائة من الجزائريين يفضلون كل ما هو الكتروني”.

وتطرق الوزير في سياق حديثه إلى “أن رئيس الجمهورية الجمهورية أكد على مشاريع في الأفق حتى فيما يخص القطارات الالكترونية”.

وقال شيتور “يجب توسيع استعمال الطاقات الشمسية ونحن في طريق تجسيد المشروع”.

واكد شيتور ان “لتطوير مشروع الطاقات المتجددة في الصحراء يلزمنا البحث عن الشركاء المختصين في المجال مثل الصينيين والأمريكيين وحتى الألمان ”

ودعا الوزير إلى “ضرورة تظافر الجهود من جميع جهات لتحقيق ذلك”