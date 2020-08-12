شيتور: تبذير الطاقة يُكلف الجزائر حوالي 1.8 دولار سنويا

كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، اليوم الأربعاء، أن نسبة تبذير الطاقة في البلاد تتراوح بين 10 و15 بالمائة من اجمالي ما يتم انتاجه وطنيا.

وهو ما يفرض ضرورة التسريع في انجاز برامج الفعالية الطاقوية، يضيف الوزير.

وأورد شيتور خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة بالولاة، أن هذه النسبة تمثل حوالي 6.5 مليون طن سنويا أي 45 مليون برميل، وهو ما يعادل 1.8 مليار دولار باحتساب سعر نفط بـ40 دولار للبرميل.

ولذلك، أكد الوزير، أن ورقة الطريق ترتكز بشكل رئيسي على اقتصاد الطاقة والفعالية الطاقوية.

وذكر شيتور، أن الهدف المسطر يرمي إلى تركيب بغضون عام، 100 ألف جهاز شمسي لتسخين الماء.

وأشار الوزير، إلى أنه يتعين دعم الصناعة المحلية لاطقم تحويل السيارات إلى نظام وقود الغاز المميع، مؤكدا بأن القطاع يعمل على تحويل 200 ألف سيارة بغضون نهاية العام المقبل إلى هذا النظام.