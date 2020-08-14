شيتور: تحويل 200 ألف سيارة إلى “سيرغاز” سنة 2021

كشف وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أن قرار حظر السيارات التي تستهلك كثيرا من الوقود سيوفر للبلاد ما يعادل 20 بالمائة من الوقود، أو ملياري دولار.

وأضاف الوزير خلال لقائه بالحركة الجمعوية، أن الجزائر تطمح في خطته الانتقالية إلى تحويل 200 ألف سيارة إلى غاز البترول المسال في عام 2021، وهو ما يمثل 200 ألف طن من الاقتصاد في استهلاك الوقود، مشددا على ضرورة التفكير في إدماج المحركات الكهربائية خاصة في مجال النقل العام.

وحول خطة الطاقة الشمسية التي تبنتها الحكومة، أوضح الوزير، إنها تتألف من إنشاء محطات صغيرة لتوليد الطاقة من 10 إلى 50 ميغاواط حسب طلب قطاعات معينة مثل الفلاحة والصناعة والجماعات المحلية.

كما أكد السيد شيتور أن الجزائر تريد إنجاح تحولها الطاقوي في غضون 10 سنوات، معلنا أن الحكومة تعول على الدور المحوري للجمعيات التي تتحمل مسؤولية توضيح التحديات الرئيسية للانتقال الطاقوي للمواطنين وكذا التنمية المستدامة.

و قال أمام ممثلي الجمعيات المشاركة في هذا اللقاء انه من اجل “إنجاح الانتقال الطاقوي ووضع حد لإهدار الطاقة الحالي، الذي يقدر بحوالي 10 %إلى 15%، يجب الذهاب إلى ذلك معا بخطوات محسوبة، مؤكدا ن الجزائري يستهلك 1300 كيلوواط من الطاقة لكل فرد سنويا.