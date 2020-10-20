شيتور: خارطة طريق لاقتصاد 10 بالمائة من الطاقة المستهلكة حاليا

كشف وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أن خارطة طريق القطاع يكمن في اقتصاد 10 بالمائة من الطاقة المستهلكة حاليا.

وأضاف الوزير، أمس خلال لقاء مع مديري الطاقة الولائيين، أن إقتصاد 10 بالمائة من الطاقة يعادل 6 مليون طن سنويا.

وقال شيتور بأن النموذج الطاقوي الحالي لا يشجع إستحداث الثروة، مضيفا أن الإستهلاك الوطني للمنتوجات الطاقوية قد بلغ 60 مليون طن سنويا.

وأضاف أن الأمر يستدعي إنجاح الإنتقال الطاقوي واستغلال حقول الطاقات المتجددة خاصة الشمسية منها على حد قوله.

وأكد شيتور أن الدولة تتضمن تقليص إستهلاك المازوت “ديزل” في بعض القطاعات على غرار قطاع النقل البري الذي يستهلك لوحده 70 بالمائة من الواردات.

وأوضح شيتور أننا ملزمون بالمضي نحو استغلال الطاقات النظيفة لاسيما غاز البترول المميع والكهرباء.

وأضاف أن الهدف يتمثل في إنجاح عملية تحويل 200000 مركبة لتسير بالغاز البترول مع حلول نهاية 2021″.

كما دعا شيتور إلى تحقيق إقتصاد في إستهلاك الغاز الطبيعي، مضيفا أن هذا المصدر يشهد تبذيرا وفائضا في الإستهلاك.