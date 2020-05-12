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شيتور: سنساعد الطلبة الرياضيين على إنشاء مؤسسات خاصة بهم لخلق مناصب الشغل

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شيتور: سنساعد الطلبة الرياضيين على إنشاء مؤسسات خاصة بهم لخلق مناصب الشغل
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شمس الدين شيتور أن الدولة ستعمل على ترقية الرياضة الجامعية وتشجيع النخبة الجامعية  الرياضية من أجل المشاركة في كل المنافسات الدولية ولرفع العلم الجزائري في المحافل الدولية.

واكد شيتور خلال تصريح أدلى به في الندوة الصحفية على هامش تنصيب اللجنة الوزارية لإعادة تنظيم الرياضة المدرسيةوالرياضة الجامعية أن الدولة ليس بامكانها توفير مناصب الشغل للجميع لكن بامكانها أن تساعد الطلبة الجامعيين الرياضيين في خلق مؤسساتهم ليعملوا هم بدورهم على خلق مناصب الشغل.

وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة ستساعد أي طالب جامعي أو أي رياضي وتقدم له  كل ما يحتاجه لرفع العلم اجلزائرية في كل المناسبات الرياضية  الدولية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=818786

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