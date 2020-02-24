شيتور.. قانون أساسي خاص بالجامعات قريبا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا.

وقال شيتور، اليوم الإثنين نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن القانون سيدعم القيم العلمية ويكرس استقلالية الفعل البيداغوجي.

كما أشار الوزير أن الخطوة تدخل في إطار الهدف المسطر للقطاع من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لجعل الجامعة “إطارا للتعليم والتفتح والإبتكار”.

وأوضح شيتور أن “الجامعة ستصبح مستقبلا، في ظل قانونها الأساسي الجديد بمثابة أسرة للمعرفة يكون فيها التنافس السليم ما بين الجامعات، واقعا معيشا”.

وأضاف “ويصبح بإمكان الجامعة والباحثين إنشاء مؤسسات ذات طابع اقتصادي”.

وصرح بالمناسبة أنه “سيتم تنصيب لجان بيداغوجية وطنية في كل اختصاص بهدف تحسين المستوى كما ونوعا، وهذا في سياق جعل الاستاذ الفاعل الرئيسي في القطاع”.