شيتور.. لا يمكن استهلاك الكهرباء مثل الماضي

أكد وزير الطاقات المتجددة، والانتقال الطاقوي، شمس الدين شيتور، على ضرورة الاستعمال العقلاني لطاقة الكهرباء بمختلف أنواعها.

وأوضح، شيتور، اليوم الاثنين، أن الجزائر تملك كل الإمكانيات، التي توفر طاقات متجددة.

وأشار المتحدث، إلى أن كل القطاعات معنية، على غرار وزارة السكن، التي سيتم وضع مخطط لاستعمال الطاقات المتجددة في البناء.

وأضاف وزير الانتقال الطاقوي، أن قطاعه سيعمل مع وزارة الشؤون الدينية لتغيير مصابيح المساجد.

وقال، الوزير شمس الدين شيتور، إن الجزائر لا تملك خيار آخر، مشيرا إلى عدم إمكانية استهلاك الكهرباء مثل الماضي.

وأفاد شيتور، أن الطاقات الكاملة “تقل عام بعد عام”، مبرزا ضرورة الانتقال إلى الطاقات المتجددة.

وشدّد المتحدث، على ضرورة خلق نموذج طاقة جديد في آفاق 2030 كالطاقة الشمسية وغيرها.