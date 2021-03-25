شيتور: مشروع ديزرتيك قيمته 450 مليار وهناك امكانية لتجسيد مشاريع أخرى مع ألمانيا

قال وزير الانتقال الطاقوي شمس الدين شيتور أن مشروع ديزاترتيك للطاقة الشمسية هو مشروع قديم بلغت قيمته 450 مليار دولار وهي قيمة كبيرة جدا رفضت البنوك تمويله

وأضاف الوزير في تصريح له اليوم بمجلس الأئمة أن هناك امكانية كبيرة للشراكة مع ألمانيا افاق 2030 الهيدروجين سيعوض الغاز سنصنعه من الطاقة الشمسية و يدخل بانابيب الماضية لأوروبا.

وأضاف شيتور أن النموذج الطاقوي للجزائر لايخلق الثروة خاصة وأننا نستهلك 60 مليون طن في السنة لو نكمل بهذه الوتيرة سيكون هناك عجز للجيل القادم.

وكشف شيتور في نفس السياق ـأنه قد تم إطلاق وكالة شمس الكهرباء وهي وكالة جديدة للطاقات سيتم تأسيسها نهاية 2021.

وعليه سيتم البدأ بعشر ولايات جنوبية وهي ورقلة غرداية الاغواط بسكرة، أين سيتم الاعتماد على المنايع الحرارية.