شيتور: مناقصة لإنجاز 1000 ميغاواط من مصادر فوتوفولطية جوان المقبل

كشف وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، عن إطلاق المناقصة الخاصة بإنتاج 1000 ميغاواط من مصادر فوتوفولطية جوان المقبل.

وقال الوزير على هامش تدشين صالون الكهرباء والطاقات المتجددة، أن المشروع يخص عشر ولايات جنوبية بـ 100 ميغاواط لكل منها.

وأضاف شيتور، أنه تم إعداد البرنامج مع خبراء قاموا بدراسات الاثر على الفلاحة والبيئة في الولايات العشر المعنية.

وقد تم التحصل على الموافقة المبدئية من السلطات المحلية من أجل إطلاق هذا المشروع.

وأكد الوزير، أن تجسيد هذا المشروع، سيسمح للجزائر بتخطي خطوة معتبرة نحو الطاقات المتجددة، من خلال توفير 300 مليون متر مكعب من الغاز.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق شركة خاصة بالطاقات المتجددة، داعيا الشركتين العموميتين سوناطراك وسونلغاز للمساهمة في إنشائها.

وأ,ضح شيتور، أن الجزائر إستهلكت الطاقة الأحفورية لمدة 50 سنة، وحان الوقت لتبني سياسة طاقوية حول ترشيد استهلاك وتثمين الطاقات المتجددة.

كما أضاف أن الجزائر ليست قادرة على مواصلة إستهلاك 800 مليون متر مكعب من الغاز أسبوعيا.

وأكد في هذا السياق، ان دائرته الوزارية تعمل مع وزارة السكن من أجل دفتر أعباء سيتم تطبيقه في سنة 2022.

وكشف شيتور، أنه تم مطالبة وزارة السكن بأن تكون السكنات الجديدة صديقة للبيئة، وأن تكون مزودة بخزان مياه لتخزين مياه الأمطار”.