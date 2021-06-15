شيتور: نطمح لبلوغ 5 بالمائة من أهداف النموذج الطاقوي الجديد

كشف وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أن الهدف الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه هو بلوغ 5 بالمائة من أهداف النموذج الطاقوي الجديد.

وأضاف شمس الدين شيتور خلال ورشة نظمت حول “الطاقة الجيوحرارية بديل للغاز الطبيعي”. أن الجزائر تطمح إلى تحقيق 5 بالمائة من الطاقات الحرارية في النموذج الطاقوي الجديد في آفاق 2030. خاصة وأن إستهلاك 80 مليار متر مكعب من الغاز في آفاق 2030 أمر غير معقول. مضيفا أن النموذج الطاقوي الجديد يستهدف إستغلال الطاقات المتجددة. منها الطاقة الحرارية الجوفية الأرضية بديلا للطاقات التقليدية من بترول وغاز.

وأشار شيتور إلى أنه هناك تنسيق عالي المستوى باشرته وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مع المصالح الولائية بحثا عن منابع ومصادر طبيعية للطاقات المتجددة. وأكد في ذات السياق، أن إطلاق المناقصة الخاصة بمشروع 1000 ميغاواط من مصادر فوطو فولطية سيكون شهر جويلية القادم.