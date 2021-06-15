شيتور يتباحث تطوير العلاقات الثنائية مع سفير إثيوبيا

إستقبل وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، سفير جمهورية إثيوبيا بالجزائر، نبيات غيتاشو. حيث تباحث الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية. بما يعزز التعاون الثنائي في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير شيتور أكد على أن مجالات التعاون التي يمكن تعميقها مع الجانب الإثيوبي. تتلخص في تقاسم الخبرات، ودعم التكوين، مع إنشاء معهد مخصص للانتقال الطاقوي. مضيفا أن طموحات الجزائر تكمن في الإستثمار في الطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرمائية ووزراعة الغابات، مستفيدا من خبرة إثيوبيا في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية إثيوبيا لدى الجزائر، نبيات غيتاشو، عن إستعداد بلده لإقامة شراكة مع الجزائر في مختلف قطاعات وتخصصات الطاقة المتجددة. لا سيما تلك التي تتوفر فيها لإثيوبيا تجربة وخبرة، أي الطاقة الهيدروليكية والطاقة الحرارية الأرضية.