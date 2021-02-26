شيتور يتباحث سبل التعاون في مجال الطاقات المتجددة مع سفير سويسرا

إستقبل وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور سفير سويسرا، لوكاس روزانكرانز.

وحسب بيان الوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى فرص التعاون والشراكة في ميادين الطاقات المتجددة والإنتقال الطاقوي.

وأضاف البيان، أنه تم استعراض العلاقات الثنائية “الجزائرية-السويسرية” وفرص التعاون والشراكة في ميادين الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.

وعرض الوزير الخطوط العريضة لاستراتيجية الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر.

وأكد للسفير، أن الجزائر تهدف إلى التحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات، من خلال وضع نموذج طاقوي في أفاق 2030.

ويتمحور النموذج على النجاعة الطاقوية واقتصادات الطاقة ونشر الطاقات المتجددة والإستهلاك الذاتي.

كما أعرب شيتور عن أمله في إرساء تعاون ثنائي مع سويسرا في المجالات التي يتفوق فيها كإنتاج الكهرباء إنطلاقا من مورد مائي.

من جهته، قال السفير السويسري روزانكرانز، بأن التعاون الجزائري السويسري سيتطور أكثر في مجالات الطاقة المستدامة.

وأشار السفير إلى إهتمام بلاده بتعزيز الشراكة مؤكدا استعدادها لتوقيع اتفاقات تعاون في مجال تطوير الطاقة الشمسية.

بالإضافة إلى الطاقة الحرارية التي تعتبر سويسرا رائدة فيها وفي التثمين الطاقوي للنفايات.

وأضاف السفير، أن الجزائر يمكنها الإستفادة من الصناديق المخصصة لتنمية النشاطات المتعلقة بالطاقة النظيفة الممولة من طرف الحكومة السويسرية المقدمة للدول النامية.