شيتور يتباحث سبل تعزيز التعاون الطاقوي مع ممثلي الشركة الأمريكية “هيكات إنرجي”

إستقبل وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، ممثلين للشركة الأمريكية “هيكات إنرجي”.

ويتعلق الأمر بكل من دافيد ويلهام وميشال هوكبارغ، اللذان تطرق معهما إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وحسب بيان للوزارة، فقد عرض الوزير المحاور الكبرى للإستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقوي والنموذج الطاقوي الجديد أفاق 2030.

وأشار في ذات السياق، أن وزارته تعتزم إطلاق هذه السنة مناقصة لإنتاج 1000 ميغاواط انطلاقا من الطاقة الشمسية الفوتوفولطية.

وأوضح البيان، أن هذا المشروع سيسمح للجزائر تسجيل خطوة مهمة نحو الطاقات المتجددة واقتصاد نحو 300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي فضلا عن استحداث شركة وطنية جديدة تتخصص في تطوير الطاقات المتجددة.

وأعرب الوزير، عن رغبته في إرساء تعاون وشراكة مربحة واستثنائية من أجل انجاز مشاريع في مجال الطاقات المتجددة.

وأكد ويلهام ممثل الشركة الأمريكية “هيكات إنرجي” التي تعد أحد أهم المطورين والمالكين والمستغلين لمشاريع الطاقات المتجددة وحلول التخزين في الولايات المتحدة الأمريكية، جاهزيته للعمل من أجل شراكة مستدامة ومثمرة تدرج كافة سلسلة القيم للطاقات المتجددة وتشجع الاندماج الوطني وخلق مناصب الشغل.

وأبرز الطرفان أهمية التكوين الذي يعد أحد المجالات الذي يتعين الإستثمار فيه بسرعة، حيث أكد الممثل الأمريكي إستعداده لإبرام إتفاقيات شراكة من خلال دعم التكوين والبحث مع الجامعات الأمريكية.