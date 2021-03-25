شيتور يتباحث فرص التعاون في مجال الطاقات المتجددة مع سفير السعودية بالجزائر

إستقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور ، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد العزيز بن ابراهيم العميريني.

وحسب بيان للوزارة، فقد إستعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وتباحثا فرص التعاون والشراكة في مجالات الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية.

وأضاف البيان، أن الوزير، شدّد على ضرورة إعادة بناء الجزائر بالخروج من التبعية المفرطة للطاقات الأحفورية، وهذا بوضع نموذج طاقوي مرن في آفاق 2030.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة وانتاج الهيدروجين والتكوين والبحث العلمي.

من جهته، أعرب السفير عن إهتمام بلاده بتعزيز هذه الشراكة، مؤكدا على استعداد بلاده لإقامة شراكات مربحة للبلدين.