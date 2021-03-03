شيتور يتباحث فرص التعاون والشراكة بين الجزائر وإسبانيا في الطاقات المتجددة

إستقبل وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أمس سفير إسبانيا بالجزائر فيرناندو موران.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان، إلى فرص التعاون والشراكة واستعرضا العلاقات الثنائية الجزائرية-الاسبانية.

وكشف شيتور، أن الجزائر ستلتزم بتحقيق أهدافها من خلال وضع نموذج طاقوي بحلول 2030 يرتكز على تطوير الطاقات المتجددة.

وأضاف البيان، أن الوزير تناول آفاق التعاون والشراكة بين الجزائر وإسبانيا لاسيما في مجال الطاقة الشمسية والهوائية، والنقل من خلال المحرك الكهربائي

وأعرب الوزير، عن أمله في إقامة شراكات تعطي دفعا قويا للتعاون بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة الحرارية الجوفية.

وكذا التكوين والبحث على مستوى معهد الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وهذا من خلال تبادل المهارات وتعزيز القدرات.

ومن جهته، أوضح السفير الاسباني أن بلده تزخر بإحدى أهم طاقات القارة معربا عن استعداد المؤسسات الإسبانية على تقاسم خبراتها لاسيما في مجال الطاقة الشمسية والري.

وحسب البيان، فان السفير سينقل انشغال الجزائر المتمثل في المساعدة على وضع استراتيجية مشتركة تخص الهيدروجين”.

من جهة أخرى، أشار السيد موران الى أنه سيشرع في حوار استراتيجي حول الطاقات المتجددة بين البلدين شهر أكتوبر القادم في مدريد.