شيتور يتباحث مع سفيرة بريطانيا بالجزائر

إستقبل شمس الدين شيتور وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة اليوم بمقر الوزارة سفيرة بريطانيا وأيرلندا الشمالية بالجزائر، شارون آن واردل.

وخلال اللقاء تباحث الطرفان فرص التعاون والشراكة في مجالات الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة.

من جهته أشاد الوزير بالجهود التي بذلتها بريطانيا حتى الآن في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 حول تغير المناخ (COP 26)

كما إعتبر شيتور أنه من الضروري مواصلتها لزيادة الطموح والعمل ضد تغير المناخ.

في حين أشادت السفيرة البريطانية بالجهود بجهود الجزائر في تطوير الطاقات المتجددة

وابدت شارون آن واردل استعداد بلادها لتلبية كافة الشروط القادرة على تحقيق التعاون بين البلدين بشكل خاص.

وذلك في إطار مؤتمر حول تغير المناخ (COP 26).