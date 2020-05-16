شيتور: يجب تقديم “على الأقل” ملخص الرسائل والأطروحات باللغة الانجليزية

أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، من رؤساء الجامعات على تحفيز الطلبة المقبلين على مناقشة مذكرات التخرج ورسائل الدكتوراه، بتقديم ملخص لعملهم باللغة الانجليزية، وهذا كخطوة أولى قبل تعميم عملية مناقشة كل الرسائل باللغة الانجليزية.

وقال وزير التعليم العالي في رسالته التي وجهها إلى مديري المؤسسات الجامعية، أن مناقشات مذكرات التخرج يجب أن تتم خلال شهر جوان وسبتمبر 2020 كأقصى حد، وبالنسبة لأطروحات الدكتوراه والتأهيل الجامعي، يمكن تنظيم مناقشتها باستمرار كلما اقتضى الأمر وهذا بمراعاة التدابير الوقائية ومراعاة التباعد الإجتماعي في كل الحالات، كما طلب بضرورة تحفيز الطلبة لمناقشة رسائلهم باللغة الانجليزية وتقديم ملخص لأبحاثهم في بضع صفحات باللغة الانجليزية.