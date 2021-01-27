شيتور يدعو الشركات الإيطالية الإستثمار في التصنيع لتطوير صناعة الطاقات المتجددة

إستقبل وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، السفير الإيطالي بالجزائر جيوفاني بوغليس.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى آفاق تطوير علاقات التعاون في قطاع الإنتقال الطاقوي.

كما تم إستعراض وضعية العلاقات الجزائرية الإيطالية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وآفاق تطويرها.

وأوضح البيان، أن الوزير شيتور إقترح محاور التعاون التي ترغب الجزائر تعميقها مع الجانب الإيطالي في مجالات الطاقة.

خاصة الطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة الشمسية، والنقل الكهربائي، والبحث العلمي، والهيدروجين الأخضر.

وكذلك دعم مختبرات التقييس، من خلال المشاركة المتبادلة للخبرة والتجربة والمهارات وتعزيز القدرات.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم على التكوين من خلال دعم إنشاء معاهد مثل معهد الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

ودعا شيتور الشركات الإيطالية إلى زيادة الإستثمار في مجال التصنيع المحلي للمعدات اللازمة لتطوير صناعة الطاقات المتجددة.

وأبدى الوزير أستعداده لإقامة تعاون ثنائي مع إيطاليا في مجال الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية.

من جهته شدد السفير الايطالي على المصالح المشتركة للبلدين في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وأضاف السفير، أن ذلك من شأنه خلق مناخ ملائم لشراكات جديدة، وبالتالي ضمان التنمية المستدامة.

كما أشار السفير إلى استعداد الشركات الإيطالية لمرافقة القطاع في مشاريعه المختلفة وتسهيل وتشجيع تطوير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.