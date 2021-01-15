شيتور يستعرض فرص التعاون الثنائي مع الأمم المتحدة في مجال الطاقات المتجددة

إستقبل شمس الدين شيتور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أيريك اوفرفاست.

وأفاد بيان للوزارة، أن الطرفان إستعرضا وضعية التعاون في مجالات الإنتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.

وأضاف البيان، أنه تم التباحث حول وضعية علاقات التعاون في مجالات الإنتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.

خاصة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفقا لأجندة الأمم المتحدة 2030 مع البرامج والصناديق والهيات المتخصصة للأمم المتحدة.

وأكد الوزير، أن الجزائر ملتزمة تماما بتحقيق أهدافها من خلال تبني سياسة طوعية للإنتقال الطاقوي التدريجي.

وترتكز على تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقوية وتغيير النموذج الطاقوي والبحث والتطوير.

وأشار الوزير، إلى مختلف فرص التعاون الثنائي مع الأمم المتحدة في مجال الطاقات المتجددة ووسائل تعزيزها.

من جانبه أكد أوفرفاست، إنه مستعد للتدخل لدى الوكالات غير المقيمة في الجزائر، مثل الوكالة الدولية للطاقة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما اتفق الطرفان على استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات في مجال التكوين المتخصص بدعم من معهد الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والحركة الكهربائية.

كما إتفق الطرفان على تنمية مناطق الظل وإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، وتبادل الخبرات في مجالات النجاعة الطاقوية و”الهيدروجين الأخضر”.