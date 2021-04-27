شيتور يشارك في منتدى دولي حول الإقتصاد والإستثمار الأخضر

شارك وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، في منتدى للإتحاد الأوروبي وإفريقيا حول الإقتصاد والإستثمار الأخضر.

وحسب بيان للوزارة، فقد نٌظم المنتدى عبر تقنية التواصل المرئي، بالتعاون مع البنك الأوروبي للإستثمار.

وذكّر شيتور في مداخلته بالتغيرات الهيكلية والسريعة التي يعرفها اليوم المجال الطاقوي في العالم والتي وضعت الجزائر أمام تحديات ورهانات كبيرة.

وأوضح الوزير، أن هذه التحديات بالنسبة للجزائر تكمن في تنويع مصادر الطاقة من أجل التحرر بصفة تدريجية من التبعية للمحروقات.

بالإضافة إلى ضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة، وتطوير إقتصاد متنوع يستند إلى التحول الطاقوي.

وأكد شيتور، أن الجزائر تواصل إلتزامها في الجهد العالمي للحد من الغازات الدفيئة من خلال سياسة طموحة.

وأوضح شيتور، أن خارطة الطريق التي إعتمدتها الوزارة تتمحور حول الثلاثية، النموذج الطاقوي الجديد وتطوير الطاقات المتجددة وتشجيع النجاعة الطاقوية.

وكشف الوزير، أن الوضع الطاقوي في إفريقيا متناقض، فبالرغم من الامكانيات الكبيرة يبقى إستغلال الموارد ضئيلا والحصول على الطاقة محدودا.

وأضاف أن مستويات التمويل الحالية للتكيف في إفريقيا تثمل أزيد من 3 مليار أورو سنويا، ويعتبر ضئيلا جدا بالنظر للإحتياجيات.

وقال الوزير، أن ظروف المقبولية المصرفية لمشاريع تطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا، لا يجب أن تكون مشابهة لتلك المطبقة في بلدان الشمال والتي تعتبر ناجحة في هذا المجال.