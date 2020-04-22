شيتور يُنصب منير خالد براح أمينا عاما لوزارة التعليم العالي

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، اليوم الأربعاء، على حفل تنصيب الأستاذ منير خالد براح، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلف منير خالد براح، الأستاذ محمد الطاهر عبادلية، وأقيم حفل التنصيب في مقر الوزارة.

وألقى الوزير، خلال الحفل، كلمة قصيرة رحّب فيها بالوافد الجديد، الأستاذ منير براح الذي تمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وشكر الوزير بالمناسبة، الأستاذ محمد الطاهر عبادلية، الأمين العام السابق على جميع المجهودات التي بذلها في أداء مهامه.