شيتور يُنصب منير خالد براح أمينا عاما لوزارة التعليم العالي

الوطني
  • -
  • 0
شيتور يُنصب منير خالد براح أمينا عاما لوزارة التعليم العالي
بقلم نادية بن طاهر

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور،  اليوم الأربعاء، على حفل تنصيب الأستاذ منير خالد براح، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلف منير خالد براح، الأستاذ محمد الطاهر عبادلية، وأقيم حفل التنصيب في مقر الوزارة.

وألقى الوزير، خلال الحفل، كلمة قصيرة رحّب فيها بالوافد الجديد، الأستاذ منير براح الذي تمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وشكر الوزير بالمناسبة، الأستاذ محمد الطاهر عبادلية، الأمين العام السابق على جميع المجهودات التي بذلها في أداء مهامه.

شيتور


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=809399

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com