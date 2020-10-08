شيتور: 2500 مليار متر مكعب إحتياطي الجزائر من الطاقة التقليدية

كشف شمس الدين شيتور وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أن هناك عمل متعدد القطاعات لتسريع الإنتقال الطاقوي في الجزائر.

جاء هذا خلال لقاء جمعه أمس بوزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي لتطوير الطاقات المتجددة.

وأكد الوزير أن دائرته توصي بتعيين ممثل لكل دائرة وزارية يكلف بوضع حصيلة لواقع الطاقة على مستواها.

وأوضح شيتور، أن هذا العمل التنسيقي سيتيح تحديد إستراتيجية سوية للإنتقال الطاقوي لجميع القطاعات.

وأكد أنه لابد من تقليل إستهلاك الطاقة والذهاب نحو الاستخدام الرشيد للطاقة ووضع آليات جديدة لجمع الأفكار حول الانتقال الطاقوي.

كما تطرق الوزير شيتور إلى ملف الدعم الذي يرتقب إعادة النظر فيه من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

وكشف أيضا، أن إحتياطي الجزائر من الطاقة التقليدية محدود حيث يبلغ 2500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و12 مليار برميل من البترول.

وشدّد أن ذلك يشكل سببا يدفعنا للتوجه نحو الطاقات المتجددة التي لا تنضب والتغلب على تبعيتنا للطاقات الأحفورية، خاصة وأن الجزائر تمتلك أحد أكبر احتياطات الطاقة الشمسية في العالم.