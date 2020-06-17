شيتور: 5 أسابيع من الدروس المكثفة عبر الجامعات بداية من نهاية أوت

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور، أنه سيتم تخصيص 5 أسابيع من الدروس المكثفة عبر كافة جامعات الوطن.

وأضاف الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وبخصوص السنة الجامعية الحالية، أنه سيتم تخصيص، ابتداء من نهاية شهر أوت، خمسة أسابيع لتقديم دروس مكثفة في كل الجامعات لتدارك التأخر ولتقييم عملية تقديم الدروس والمحاضرات عبر الانترنت التي تم اللجوء إليها بسبب الحجر الصحي.

وفي سياق متصل، أكد شيتور على أهمية توفير كل الظروف اللازمة للأستاذ لتحسين مردودية الجامعة الجزائرية ووقف هجرة الأدمغة ملتزما في نفس الإطار بإعادة النظر في منظومة الخدمات الجامعية برمتها.

وأكد الوزير أنه سيتم إبرام إتفاقيات بيداغوجية بين جامعات شمال وجنوب البلاد لتمكين هذه الأخيرة من تأطير الطلبة في بعض التخصصات التي تشهد نقصا فيها، مشيرا إلى أن الرفع من مستوى جامعات الجنوب تعد من أولويات الوزارة.

وبموجب هذه المبادرة سيتم اللجوء إلى أساتذة من جامعات الشمال لتقديم دروس دعم وتربصات وكدا دروس تطبيقية على مراحل لفائدة طلبة الجنوب في تخصصات محددة على أن يتم الاتفاق على نمط وكيفية التعاون البيداغوجي بين هذه الجامعات وستكلل هذه الاتفاقيات البيداغوجية بشهادات تخرج تمضى مناصفة بين الجامعتين المعنيتين.