شيخان يدّعيان علم الغيب لسلب أموال زبائنهما بالسحر والشعوذة في بسكرة

كانا يستغلان سذاجة وجهل الضحايا

أودع كهل في الستين من العمر، رهن الحبس، بعد تقديمه أمام قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة، على خلفية متابعته في قضية النصب والاحتيال باستعمال السحر والشعوذة.

حيثيات القضية عالجتها مصالح الشرطة بالفرقة الجنائية لأمن ولاية بسكرة، بعد تلقي معلومات حول استغلال شخص عمره 60 سنة مسكنه بحي شعبي في عاصمة الولاية لممارسة السحر والشعوذة عن طريق النصب على ضحاياه مقابل مالية متفاوتة، حيث يدّعي المتهم علم الغيب والتنبؤ بالمستقبل واستعمال السحر لتسهيل مصالح زبائنه وقضاء حاجاتهم، وخلال التحريات الأمنية، تم تحديد هوية ومسكن المشتبه فيه، ليتم التنسيق مع النيابة التي منحت ترخيصا لمداهمة وتفتيش المنزل، حيث ضبط متلبسا باستقبال زبائنه، ليقوم عناصر الضبطية القضائية بالتفتيش، الذي أفضى العثور على أغراض مختلفة يستعملها المتهم في السحر والشعوذة، منها كتب وطلاسم وصور، بالإضافة إلى ملابس خاصة بالضحايا وخراطيش حية، فضلا عن حجز مبلغ مالي معتبر من عائدات ممارسة الشعوذة والسحر، ليتم تحويل الموقوف إلى التحقيق، حيث أنجز ضده ملفان جزائيان بتهم النصب والاحتيال بممارسة السحر والشعوذة والمساس بالمعلوم من الدين وتدنيس المصحف الشريف، بالاضافة إلى حيازة ذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة.

وفي عملية منفصلة، أوقفت الفرقة ذاتها شيخا في العقد السابع من العمر، يمتهن النصب والاحتيال باستعمال السحر والشعوذة، حيث تمت العملية بعد تلقي معلومات مفادها استغلال الموقوف لمسكنه في ممارسة السحر والعرافة، ليتم تفتيش منزله وحجز كتب وطلاسم وأدوات يستعملها المتهم في كتابة “الحروز”، ليتم تحويله للتحقيق مع إنجاز ملف جزائي ضده قبل تقديمه أمام العدالة.