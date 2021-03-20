شيخي: أرشيفنا سُرق منا ورئيس الجمهورية يحرص على جمع الذاكرة

اعتبر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة عبد المجيد شيخي، إن سبب التكالب على الجزائر، هو قوتها وتاريخها.

وقال شيخي، اليوم السبت، من ولاية بسكرة: “أرشيفنا في الخارج سرق ونهب منا”.

مؤكدا إن رئيس الجمهورية، يحرص على جمع والحفاظ على الذاكرة، لكي لا يبقى أي غموض.

ومن جهة أخرى، أورد شيخي إن بيان نوفمبر جمع كل شيء في وثيقة وهو يعبر عن مبادئ الجزائريين.

وأكد ذات المسؤول، إن الجزائريين حافظوا على مبادئهم رغم الإستعمار.

ودعا شيخي في الأخير، المجتمع المدني، للتشبع بقيم ومبادئ نوفمبر ونشرها.

وأضاف عبد المجيد شيخي، إنه لا يجب الإستهانة، بكفاءات وطاقات أبناء بلدنا قائلا: “كان الجزائريون ولا يزالون أصحاب فكر وشهامة عبر العصور”.

مشددا على ضرورة المحافظة على الأمانة وترسيخ ذكرى الشهداء وجمع تاريخنا.