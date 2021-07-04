شيخي: “إخراج الوثائق التاريخية يجب أن يكون بتصريح من الجامعات أو الهيئات المختصة”

شدد عبد المجيد شيخي المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة على ضرورة محاربة تهريب الوثائق التاريخية والأرشيفية، مؤكدا أن إخراجها من الجزائر يجب أن يكون بتصريح وترخيص من الجامعات او مراكز البحث او الهيئات والمديرية ذات العلاقة والأرشيف. وأكد شيخي في محاضرة له بالمديرية العامة للجمارك أن هذا الأمر سيجعلنا نحارب الظاهرة من المنبع عوض هدر الوقت في التفاوض لاسترجاع الآثار المسروقة.

في هذا الإطار أكد شيخي على ضرورة تكثيف الرقابة بالمطارات والموانئ والحدود للحد من ظاهرة تهريب الوثائق الأرشيفية والأثار الوطنية، وهي المهمة التي على الجمارك القيام بها.

وقال شيخي أن إخراج الوثائق التاريخية قد تستغله بعض الأطراف الخارجية لتزوير تاريخ الجزائر الذي يمتد لقرون، فقط تخفي هذه الأطراف الوثائق والأثار وتزور تاريخها، فعوض آلاف السنين قد تختصر في سنوات قليلة .