شيخي: “جئت إلى شباب بلوزداد لتقديم الإضافة اللازمة”

أبدى اللاعب عبد المؤمن شيخي، عزمه على تقديم الإضافة اللازمة لشباب بلوزداد، بعد ترسيم انضمامه لهذا الأخير في المريكاتو الجاري.

وصرح شيخي، للصفحة الرسمية للشباب، عقب ترسيم انضمامه للفريق: “جئت إلى شباب بلوزداد لتقديم الإضافة اللازمة وتشريف عقدي”.

كما أضاف: “أعرف أغلبية لاعبي شباب بلوزداد، ما من شأنه أن يسهّل مهمتي في الاندماج ضمن المجموعة”.

وتابع عبد المؤمن شيخي: “المنافسة مفيدة للاعبين والفريق، وأتمنى أن نحظى بالدعم اللازم من أنصار الشباب في الموسم الجديد”.

يذكر أن عبد المؤمن شيخي، أمضى على عقد يربطه بشباب بلوزداد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر.