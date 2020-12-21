شيخي: جمعيات فرنسية متطرفة تتهمنا بسرقة الجزائر منها !

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة، عن وجود جمعيات فرنسية متطرفة ترفض الإعتراف بالماضي الاستعماري وتتهم بسرقة الجزائر منها.

وقال عبد المجيد شيخي من الإذاعة الوطنية ” فرنسا يقلقها الماضي الذي تريد أن تتستر عليه وتريدنا أن ننساه”.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة “الرأي العام الفرنسي ليس موحدا فيما يتعلق النظرة للماضي الاستعماري”.

وتابع “هناك جمعيات فاعلة وذات صيت كبير في فرنسا، رفعت شعارا وجوهنا ورمي علينا أننا سرقنا هذا البلد من الفرنسيين”.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة، أن الجزائر تريد بناء علاقات متوازنة مع كل الدول.

وبالتالي –يضيف شيخي- مادامت فرنسا لها ماضي في هذا البلد ومادام لديها تأثيرها الثقافي والاقتصادي، فالأمر يتطلب عناية اكثر.

وأشار شيخي “نحن لا ننسى الماضي يمكن ان نتناول الماضي بما يخدم مصالحنا، اما ان نطوي فهذا من غير الممكن”.

وعن آخر مستجدات ملف الذاكرة قال شيخي إنه لم يتم التعامل مع المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا إلا مرتين.

وأشار أنه قدم عذرا بأنه يعد تقريرا، وانه لا يمكن الحديث عن هذا الملف قبل وضعه بين يدي السلطات الفرنسية.

وتابع “نبقى في انتظار ما يكون بهذا التقرير وما يقدمه بنجامين ستورا وما لا يقبله الرئيس الفرنسي ليوضع على طاولة الحوار”.