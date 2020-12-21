شيخي: سنلجأ إلى التحكيم الدولي بخصوص ملف الذاكرة في هذه الحالة

تحدث عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة، عن إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في ملف الذاكرة.

وأورد شيخي، اليوم الإثنين، في فوروم الإذاعة: “اللجوء إلى التحكيم الدولي فيه مخاطر”.

موضحا إن هذا يمكن إن يتسبب في إتلاف الأرشيف بتصرف طائش.

وأشار شيخي، إلى أنه يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي، في حالة ضمان سلامة الأرشيف.

وفي إجابته على سؤال يتعلق بالقانون الفرنسي الصادر عام 2006 والذي يعتبر الأرشيف ملكا عموميا، قال شيخي: “هذا لا يقبله عقل”.

وأوضح شيخي، إن هذا القانون، يخرق مبدأين وهما عدم رجعية القوانين والمبدأ الأخلاقي.

وأورد ذات المتحدث: “لا يمكن إن نضع ملكا في أملاك الدولة إذا كان يشوبه عيب، والعيب هنا يتعلق بالملكية”.