شيخي: فرنسا لم تعط للجزائر أي وضع قانوني خلال 130 سنة

قال عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة، أن فرنسا لم تعط للجزائر أي وضع قانوني خلال 130 سنة. ان كانت مستعمرة أو جزء من التراب الفرنسي لا نعرفه بالتدقيق.

وأضاف شيخي خلال الإحتفال بالذكرى الـ60 ليوم الهجرة الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد، أن النواب الجزائريين للحركة الوطنية لحزب الانتصار والحرية كانوا حاضرين في المجلس الفرنسي واوضحوا حقيقة الاستعمار. مضيفا أن أي عدالة التي تأمر بالقتل بدون سبب في حق أمة وشعب

وأشار ذات المتحدث، أن تصريح ديغول بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير كان يجب أن يوقف الحرب تلقائيا ضد الجزائريين. مؤكدا أن التجارب النووية في الصحراء الجزائرية لم يكن لها أي سند قانوني. كما أن فرنسا قالت أنها ستحترم تقاليد وديانة الجزائريين لكنها قامت بعكس ذلك طيلة فترة إستعمارها التوسعي

وكشف شيخي في ذات السياق، أنه سيأتي اليوم الذي سنكشف فيه كل الحقائق بخصوص تاريخ الجزائر المجيد

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