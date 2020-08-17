شيخي: كورونا منحتنا فرصة التفكير في كيفية ترسيخ الوحدة الوطنية والدولة المسؤولة

صرح المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالارشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، أن جائحة كورونا، منحتنا فرصة التفكير في كيفية ترسيخ الوحدة الوطنية والدولة المسؤولة.

وفي الكلمة التي ألقاها اليوم الاثنين خلال انطلاق مشروع الذاكرة الوطني، شدد المتحدث على ضرورة العمل الجماعي من أجل النهوض بالوطن على كافة الأصعد.

من جانب آخر، قال شيخي إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جاء ببرنامج ملخص في كلمتين “تأسيس جزائر جديدة”.

وأفاد شيخي أن ملف الذاكرة، يمثل جزءا هاما من برنامج تحقيق الجمهورية الجديدة.

وتابع المتحدث “إذا تمكنا من تثمين الموروث و المكتسب فلا شك أننا سنصل إلى تكوين المواطن الصالح”.