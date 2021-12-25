شيخي: لا نرفض الحوار مع أي طرف بخصوص ملف الذاكرة

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي، اليوم السبت أن الجزائر لاترفض الحوار مع أي طرف كان بخصوص ملف الذاكرة.

واضاف شيخي، أن الجزائر لم ترفض الحوار أبدا سواء بالنسبة للمرحلة الإستعمارية وحرب التحرير، أو مع بلدان أخرى، معتبرا هذا من شيمها والجزائر كانت دائما متفتحة للحوار.

كما اعتبر شيخي، ماتحدث عنه المؤرخ الفرنسي ” بن جامين ستورا ” إيجابي و بداية لخلق ظروف جديدة لحوار يكون بناء.

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