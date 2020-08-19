شيخي: لن نقول مجددا الوطن جريح.. لأن الوطن واقف

دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالارشيف الوطني والذاكرة، عبد المجيد شيخي، لعدم قول كلمة “الوطن جريح” مجددا، واستبدالها بعبارة “الوطن واقف”.

ووصف شيخي، على هامش اطلاق طابع بريدي يكرم شهداء المقاومة، شعوره خلال استرجاع رفاة الشهداء قائلا: “كنت أبكي كالطفل الصغير الذي ينتظر لعبة، كان موقفا رهيبا ومثيرا، حمدت الله لانه أعطاني من العمر لأعيش هذه اللحظة”.

مضيفا: “بالنسبة لمن عاشوا تلك الفترة، لم نكن نعتقد أن تعود الرفاة، ولم تكن في مخيلانا أننا سنعيش ذلك اليوم لما نعرفه عن الطرف الثاني من تعنت وتجبر لتقديم أبسط المسائل، لأن هذا دليل على الجرائم التي اقترفت في حق هذا الشعب الأبي”.

وتابع شيخي: “هذا البلد الطيب، أنجب أمثال الشيخ بوزيان والشيخ بوعمامة وغيرهم والذين قتلوا بطرق رهيبة لا يقبل بها الانسان، هذه الأعمال التي لا يوجد لها مبرر”.

وأورد عبد المجيد شيخي: “نحن في مفترق الطرق، علينا أن نواصل الطريق ونكون أوفياء لهاته الرفاة التي ووريت الثرى منذ مدة، وكذلك الاستجابة لما عاهدنا به هؤلاء الشهداء”.

مضيفا: “إذا أردنا أن تستمر وتقف الجزائر، علينا أن نراجع أنفسنا، ونحاول أن نعيد بناء أنفسنا بما يوافق الموقف ونتصرف كمواطنين صالحين، وننظر للوطن ولا نبقى دائما نقول الوطن الجريح، ولكن نقول الوطن واقف، وهو الذي يظم أبنائه بكل أطيافهم.. علينا أن نبني وطننا”.

وعبر شيخي، عن سعادته الكبيرة، بتخليد هذا الحدث العظيم من استرجاع رفاة شهداء المقاومة الشعبية، بطابع بريدي، واصفا إياه بعمل جبار، وشكر الجميع على هذا المجهود.

مثمنا ترسيخ الذاكرة الوطنية، بوضع معالم، كتخليد شهداء المقاومة بالطوابع والعملات الوطنية، ليسير عليها أبنائنا، لأن هذا الوطن جدير بأن نحبه ونكرس له مجهودات، لنرفع من شأنه ونؤدي واجباته.