شيخي يثمّن قانون المحروقات الجديد..وسونطراك تراهن على تطوير الإنتاج

قال محمد عرقاب وزير الطاقة، إن التحديات كبيرة، في مقدمتها استغلال وتثمين الموارد من خلال تطوير الإستكشاف لتغطية الطلب المحلي وتطوير المداخيل بالعملة الصعبة.

واضاف الوزير أن “علينا العمل بإخلاص لمواصلة النهوض بقطاعنا وتطوير الانتاج وتحسين مردود الآبار”.

وبخصوص المدير الجديد أشار عرقاب:”أنا على يقين أن شيخي سيعمل على تحقيق هذا الهدف”.

من جهته المدير السابق رشيد حشيشي هنأ شيخي وشجعه وتمنى له النجاح مؤكدا أن نجاحه هو نجاح سونطراك والجزائر.

وأكد حشيشي، أن التحديات كبيرة وصعبة، على رأسها الأمن الطاقوي هو أساس أمن الجزائر.

وأضاف موجها كلامه للمدير الجديد: “عليك بالمواصلة والمشوار طويل”.

ومن جانبه، أكد كمال الدين شيخي، على ضرورة تطوير مجال الصناعات البتروكيماوية، مشددا على ضرورة تطوير مجال المؤسسات الصغير والمتوسطة.

وذكر شيخي، أنه سيعمل على تطوير الإنتاج وتثمين الاستكشافات.

وثمن المتحدث قانون المحروقات الجديد، مؤكدا أنه سيكون عامل جذب للمستثمرين عبر تطوير القدرات التنافسية في سوق المحروقات.

وتم اليوم الأحد، تنصيب الرئيس المدير العام الجديد سونطراك كمال الدين شيخي بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب.